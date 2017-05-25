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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:45  25 мая 2017 2

В Екатеринбурге на ходу сгорел немецкий автомобиль. ФОТО. ВИДЕО

Пожарные учения в Сима-ленде. Екатеринбург, 01, вызов
Пожарные ликвидировали пламя за 4 минуты, но было уже поздноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Машинной недалеко от пересечения со Щорса прямо на ходу загорелся немецкий автомобиль «Ауди 100». Фотографии и видео происшествия публиковали очевидцы в соцсетях.

Судя по снимкам, машина сгорела полностью. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «URA.RU» рассказали, что за рулем сидела автоледи, она от огня не пострадала.

«Автомобиль загорелся во время движения. Женщина, сидевшая за рулем, когда увидела, что из-под капота идет пламя, припарковала автомобиль у обочины и вызвала пожарных. Они в течение четырех минут потушили огонь. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, пострадавших нет», — рассказали спасатели.

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Владелица авто успела выбежать из автомобиля, прежде чем его объяло пламенем Фото: пользователь Facebook Anton Bo

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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