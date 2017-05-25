Уральским металлургам разрешат пить коктейли в заводских столовых

18:02 25 мая 2017 0

Работники компании станут здоровее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ЧТПЗ проведет спортивные и оздоровительные мероприятия для своих сотрудников. Металлурги будут соревноваться в различных видах спорта со спасателями и известными хоккеистами и пить кислородные коктейли в столовых.

Неделя здоровья и безопасности пройдет сразу на трех площадках — Челябинском трубопрокатном, Первоуральском новотрубном заводах и в головном офисе компании в Москве. Ради своих сотрудников компания организует тренировки вместе со спасателями службы МЧС, а также с игроками ХК «Трактор» в Челябинске и ХК «Уральский трубник» в Первоуральске. Также металлургам расскажут все о здоровой пище. В здравпунктах будет организован бесплатный прием врачей. Кроме того, участникам прочитают лекции о промышленной безопасности.

Завершит Неделю здоровья и безопасности традиционный флешмоб — производственная зарядка, в финале которой сотрудники запустят сотни шаров в небо. Ожидается, что в мероприятиях примет участие около 2000 человек.

Более 4,5 тыс. сотрудников и студентов образовательного проекта «Будущее Белой металлургии» задействованы в программе заводских соревнований «Спорт». Порядка 500 трубников занимаются в корпоративных фитнес-центрах на постоянной основе. Только на собственные заводские соревнования Группа ЧТПЗ ежегодно направляет около восьми миллионов рублей.