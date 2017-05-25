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25 мая 2017
18:56  25 мая 2017 1

«Ты куда пришел? Это же политический олимп!». В Госдуме рассказали о жестком дресс-коде

Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
За смелые наряды в Думе делают замечанияФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Госдуме жестко относятся к одежде сотрудников. Об этом сообщили ассистенты народных избранников, работающих в Думе не первый год.

Помощник депутата Лидия Дерксен рассказала телеканалу 360 о том, что охрана не пропускает в здание служащих полураздетыми, в босоножках или в шортах. «У нас дресс-код жесткий. Конечно, не министерский, где обязательны галстуки и рубашки. Рекомендуемая форма — костюмы, пиджаки, жилеты, плюс белая кофта или рубашка».

Дерксен также призналась, что иногда сама делает замечания более молодым коллегам из-за одежды. «Говорю — ты куда пришел? Это же политический олимп! Мы дорожим честью Государственной думы», — рассказывает она.

Другая помощница депутата — Евгения Костина — согласилась, что дресс-код в Госдуме действительно строгий. «Костюмы, строгие платья — синий, черный, серый, коричневый цвет. Яркие цвета можно считать отклонением от классической нормы. Я, например, поощряю устойчивый средний каблук. Никаких бешеных шпилек, все должно выглядеть сдержанно». Вместе с тем она призналась, что еще не разу не встречала в Думе коллег в вызывающем наряде.

Ранее спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отчитал сотрудницу за то, что та пришла на заседание в брюках, туфлях без каблука и зеленом кардигане. Именно последний, по мнению Макарова, в дресс-код никак не вписывался.

Нина Калинина
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