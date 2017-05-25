{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
19:12  25 мая 2017 0

Известный командир ЛНР погиб в бою с украинской армией. ВИДЕО

У командира неоднократно брали интервью российские СМИФото: личная страница Александра Рогаткина в Facebook

Командир батальона ЛНР «Хулиган» Владимир Цвях погиб в бою с украинскими солдатами.

Как сообщает Life.ru, последнее сражение Цвяха произошло в районе реки Бахмутки. Ополченцев было всего 60 человек. Противников в пять раз больше. Цвяха находился среди разведчиков.

«Погиб Володя Цвях — легендарный комбат. На передовой, вместе с командиром своей разведки», — написал у себя на страничке в Facebook корреспондент канала «Россия — 1» Александр Рогаткин.

Цвях был известен своим своим особенным взглядом на конфликт. Командир не любил воевать с «зелеными» мальчишками, которых силой привезли на передовую. Зато отчаянно бился с наемниками, которые пришли воевать за деньги.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров