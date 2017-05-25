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25 мая 2017
24 мая 2017
19:46  25 мая 2017 0

СКР заинтересовался мужчиной, утонувшим во время селфи

Здания таблички. Ханты-Мансийск., следственный комитет хмао
СКР по ХМАО-Югре организовал проверкуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет по ХМАО-Югре начал процессуальную проверку по факту гибели утонувшего жителя Нижневартовска, который погиб, пытаясь сделать селфи. СКР сообщил, что на место гибели 23-летнего мужчины прибыли сотрудники, которые должны установить все обстоятельства произошедшего, и опросить свидетелей.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — комментирует исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Олег Меньших.

Как уже сообщало «URA.RU», ЧП произошло на реке Черной в Нижневартовском районе. При температуре +1, снеге с дождем, погибший решил искупаться и сделать фото на память. В результате, мужчина начал тонуть, товарищи бросились на помощь, но спасти любителя экстремальных селфи им не удалось. Тело мужчины со дна реки достали водолазы.

Игорь Волосин
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