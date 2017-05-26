20:48 25 мая 2017 10

Сотрудников ДПС Нижнего Тагила обвиняют в избиении задержанного Фото: Илья Московец © URA.RU

Семейная чета из Нижнего Тагила готовит обращение в прокуратуру по факту избиения сотрудниками ГИБДД задержанного в отделе полиции № 17. В подтверждение своих слов супруги демонстрируют видео, якобы свидетельствующее о превышении стражами порядка своих полномочий. В полицейском главке готовы проверить действия своих сотрудников, но уже обвиняют заявителей в необъективности.

Юлия Дуплина, заявляя о рукоприкладстве в нижнетагильском отделе полиции, не скрывает, что у нее есть личный интерес наказать сотрудников ДПС. «Эти же самые сотрудники сначала доставили меня с мужем в отдел. Пока мы там находились, к отделу пришел парень, тот, что на видео. Он был выпивший. Что-то ему надо было передать знакомому. Еще на крыльце ему нахамили. Он начал снимать. Тогда гаишники отобрали у него телефон и стерли запись. А потом затолкали в отдел. С этого момента я и начала снимать. На видео видно, как полицейские бьют этого парня. Он потом полтора суток провел в камере. Все это произошло в ночь с 4 на 5 марта», — объясняет Юлия.

Эту видеозапись девушка собирается приложить к своему заявлению в прокуратуру о превышении сотрудниками ДПС своих полномочий. По мнению Дуплиной, кадры видео косвенно свидетельствуют, что и с ней с супругом полицейские обращались грубо.

«Мы сидели в машине с подругой, выпивали. Ждали, когда муж закроет магазин. Было холодно, поэтому я завела машину. Сразу же после этого, к нам подъехал гражданский автомобиль. Из него выскочили сотрудники полиции и потребовали нас выйти. Меня схватили за сумку и выдернули из машины. Тут муж прибежал разбираться. Сотрудники сбили его с ног. На нас надели наручники и отвезли в отдел полиции. А потом эти же самые сотрудники избили там парня», — рассказала «URA.RU» Юлия Дуплина.

Отчасти эту версию подтверждают в областном полицейском главке. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «URA.RU»: «Граждане сообщили в территориальный ОВД, что во дворе дома по улице Юности Дзержинского района Нижнего Тагила за рулем машины находится пьяный водитель. Поблизости к этому адресу находились сотрудники ГИБДД. Они двигались по своим делам, проверяя наряды. Заметили, что из двора выезжает машина. Предприняли попытку остановить. Водитель проигнорировал законные требования. Началось преследование, которое длилось всего несколько минут. Машина самостоятельно остановилась. Когда наряд подъехал, полицейские увидели, как женщина перебирается с водительского места на заднее».

По словам Горелых, пока велось разбирательство, подошел мужчина с признаками опьянения, который заявил, что он муж гражданки, и машина принадлежит ему, попросил сотрудников вернуть ему ключи от машины, но получил отказ. Мужчина ушел, а через некоторое время вернулся, сел за руль, своими ключами завел машину и начал движение. Но эту попытку пресекли. У него также полицейские изъяли ключи, дабы он не создал более серьезное ЧП. Обоих граждан доставили в ОП 17. Все время они себя вели вызывающе. Дело закончилось тем, что в отношении супругов составлены административные протоколы за неповиновение представителям власти.

«В дальнейшем суд, рассмотрев материалы полиции, согласился с доводами ГИБДД и оштрафовал супружескую пару. А мужчину лишили водительских прав. Кстати, женщина ранее уже была привлечена к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Как итог отмечу: вместо того чтобы сказать спасибо сотрудникам полиции за возможность нормально жить в дальнейшем не покалеченными, не изувеченными, без чужих загубленных жизней, которые могли быть в результате пьяного управления машиной, эти граждане пытаются отомстить любой ценой, причем спустя почти три месяца после того как все случилось. Ведь сразу после задержания они не пожаловались. Согласитесь, это по меньшей мере странно. Поэтому и обвинения в нарушении закона со стороны сотрудников звучат по меньшей мере необъективно. А то, что гражданка намеревается подать жалобу в надзорный орган, на это она имеет полное право. Кроме того, обжаловать действия сотрудников полиции она может и в судебном порядке. И в случае, если в ходе разбирательства будет установлено, что инспекторы ГИБДД превысили свои полномочия, уверяю, последуют самые жесткие меры реагирования дисциплинарного характера», — подчеркнул собеседник агентства.