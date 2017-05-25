{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Курганской области
21:10  25 мая 2017 1

Сотрудников нацгвардии в Зауралье наказали из-за вооруженного населения

Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, нацгвардия, 23 отряд спецназа
Прокуратура выявила в работе нацгвардии многочисленные нарушенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Курганской области выявила многочисленные нарушения в сфере оборота оружия в деятельности войск национальной гвардии. Пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в отделе Росгвардии по Курганской области ненадлежащим образом вели учетные дела владельцев оружия, не было контроля за оружием лиц, выехавших за пределы региона, постановления о привлечении к административной ответственности выносились за пределами сроков давности.

«Кроме того, вскрыты случаи бездействия при решении вопроса о принудительной реализации оружия, изъятых у собственников по различным основаниям и более одного года хранящихся в отделах полиции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокомментировать информацию оперативно в региональном отделе нацгвардии не смогли. «По проведенной проверке запрошены документы, после их изучения будет дан ответ», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров