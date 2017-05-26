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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
11:28  26 мая 2017 2

Власти не дадут обанкротить электротранспорт в Челябинске. Чиновники хотят взять реванш в суде

Маршрутки. Челябинск., трамвай, общественный транспорт
Трамваи пока продолжают курсировать в обычном режимеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска оспорят судебное решение о банкротстве МУП «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»), сообщил «URA.RU» начальник транспортного управления администрации города Роман Болотов. На время разбирательства трамваи и троллейбусы продолжат работу в обычном режиме.

Банкротства предприятия требует Федеральная налоговая служба в интересах Пенсионного фонда. Долг по отчислениям, копившийся с 2008 года, перевалил за полмиллиарда рублей. Задолженность по иным видам платежей исчисляется десятками миллионов, но они при рассмотрении дела не учитывались.

Предыдущая попытка обанкротить МУП закончилась неудачей в областном арбитраже, и тогда налоговики подали апелляцию в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Там жалобу ФНС удовлетворили, но отвели оппонентам месяц на подачу кассации. Кроме того, на случай негативного развития событий мэрия создала «резервное» ООО, куда выведут имущество и подвижной состав «ЧелябГЭТ».

Владимир Васин
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