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Главные новости Тюменской области
10:52  26 мая 2017 2

В Тюмени избили некурящего фельдшера скорой помощи

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Хулиган попросил закурить, но врач был некурящийФото: depositphotos.com

В Тюмени неизвестный избил фельдшера скорой помощи, который приехал помочь человеку. Хулиган начал драку с классической просьбы закурить. Следователи начали проверку по факту нападения.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе скорой помощи Тюмени, бригада врачей ГБУЗ ТО «ССМП № 3» выехала по звонку неизвестного мужчины с просьбой помочь человеку, которому стало плохо на лавочке рядом с домом №123 по адресу Николая Чаплина.

«Когда фельдшеры подъехали на место, то на указанной лавочке никого не обнаружили, — рассказал собеседник в пресс-службе. — После чего к врачам подошел подвыпивший мужчина и попросил закурить. Но оказалось, что фельдшер некурящий. Тогда мужчина внезапно напал на врача, ударив его кулаком в грудь».

Следственный комитет по Тюменской области взял на себя возбужденное полицией уголовное дело по факту избиения врача, сославшись на частые нападения на фельдшеров скорой помощи по всей России.

Владимир Балтунов
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