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Главные новости Тюменской области
13:25  26 мая 2017 0

«Они не могли сами выбраться». В районе, где введен режим ЧС, тюменские связисты спасли от смерти лосей. ФОТО

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
Режим ЧС из-за паводка в районах пока не снятФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Викуловском районе связисты спасли лосят, которые едва не погибли во время паводка. Животных вытащили с маленького сухого островка, который образовался посреди затопленной территории.

Инцидент произошел недалеко от деревни Пестово в Викуловском районе, где в связи с паводком 15 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Связисты из аварийно-восстановительной бригады осматривали линии связи, когда водитель заметил на островке двух лосят. Малыши лежали на сухом пятачке, вокруг них стояла вода — до берега было около 400 метров.

Мужчина тут же позвонил охотоведам в село Викулово. «Посмотрел по сторонам, мамы-лосихи рядом не было видно. На острове маленькие лосята лежали обессиленные. Они не могли самостоятельно выбраться. После приезда охотоведов лосят на лодке переправили на берег. Чуть позже нашлась и мама-лосиха», — цитирует водителя пресс-служба «Ростелекома».

Получить комментарий в Викуловском отделе Госохотуправления не удалось — там никто не брал трубку.

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Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГУ МЧС по Тюменской области, в Викуловском районе сохраняется режим ЧС, но паводок уже пошел на спад. Утром 26 мая уровень воды в реке Ишим составил 1096 см. За сутки он снизился на 1 сантиметр. Подтопленными пока остаются 34 дома.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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