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26 мая 2017
13:19  26 мая 2017 0

Назван самый популярный в мире цвет автомобиля

На Востоке черный цвет - символ добра, чистоты, совершенства и опытаФОТО: Flickr

Аналитики британского автомобильного портала MyCarCheck провели опрос и выяснили, какой цвет машин самый популярный в мире.

Результат опроса показал, что 22,6% посетителей портала искали машины в черном цвете — это безусловный лидер, передает «Русская планета». С небольшим отставанием (20,9%) пользователи искали кузовы в серебристом цвете, а замыкают тройку популярности запросы на синие машины с результатом 16,89%.

Белые и серые модели интересует автолюбителей чуть меньше.

Кроме того, эксперты установили, что предпочитают автоугонщики: спортивные машины с двухцветным кузовом либо эксклюзивные версии авто.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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