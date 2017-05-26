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26 мая 2017
14:28  26 мая 2017 2

Топ-менеджера регионального банка обокрали в фешенебельном отеле на 22 млн рублей

Московская гостиница класса "Люкс" столкнулась с проблемами безопасностиФОТО: Wikimedia Commons

Топ-менеджера регионального «Акибанка» обокрали в московской гостинице «Ритц-Карлтон». Из закрытого гардероба похитили часы Patek Philippe и золотой перстень с кашмирским сапфиром общей стоимостью 22 млн рублей.

Драгоценности были похищены злоумышленниками из запираемого шкафа, находящегося в гардеробном помещении гостиницы. Пострадавший обратился в полицию с заявлением, сообщает газета «Известия».

Правоохранительные органы Москвы ведут проверку по данному факту.

ПАО «Акибанк» зарегистрирован в Набережных Челнах. Ключевыми акционерами банка выступают правительство Республики Татарстан, предправления Ильдар Галяутдинов и Минземимущество Республики Татарстан, указано на портале Banki.ru.

Семен Гринберг
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