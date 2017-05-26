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26 мая 2017
13:58  26 мая 2017 0

На крупное екатеринбургское предприятие зазывают студентов

Молодые специалисты получат ценный опытФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

В этом году на предприятии ВИЗ-Сталь, которое входит в Группу НЛМК, пройдут производственную и преддипломную практику более 40 студентов уральских колледжей и вузов. Практическое обучение учащихся на рабочих местах является важным этапом в подготовке молодых специалистов к будущей трудовой деятельности.

Первыми к производственной практике приступили студенты Уральского политехнического колледжа, обучающиеся по специальностям «Обработка металлов давлением» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Ребята знакомятся со структурой предприятия, этапами производства трансформаторной стали, изучают оборудование профильных цехов, приобретают навыки работы с механизмами и агрегатами. Практическое обучение ребята проходят под руководством опытных наставников из числа руководителей среднего звена.

УПК входит в число базовых образовательных учреждений ВИЗ-Стали. Программа обучения студентов колледжа направлена на развитие и получение углубленных профессиональных теоретических знаний и практических навыков для работы в сфере металлургического производства.

ВИЗ-Сталь является эффективной образовательной площадкой и для других учебных заведений Екатеринбурга. Ежегодно практику на заводе проходят студенты Уральского федерального университета, Института экономики и финансов, Уральского монтажного колледжа, Уральского энергетического колледжа, Уральской горно-геологической академии и др.

«Производственное обучение на рабочем месте — эффективный инструмент для углубления, расширения теоретических знаний и формирования практических навыков работы будущих металлургов. Участвуя в подготовке молодых специалистов, предприятие готовит кадры на перспективу, что является важным заделом для стабильного будущего нашего предприятия», — говорит начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Лев Истомин
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