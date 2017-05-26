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26 мая 2017
17:17  26 мая 2017 0

К приезду Порошенко в Одессу героев СССР спрятали за воздушными шарами. ФОТО

Из шариков выложены флаги Украины и ЕвросоюзаФото: odessa1

Стену Героев СССР в Одессе спрятали за воздушными шарами. Так местные власти подготовились к приезду президента Украины Петра Порошенко.

Фотографию опубликовал портал odessa1. Разноцветными шарами на здании выложены флаги Украины и Евросоюза.

Известно, что Порошенко примет участие в церемонии открытия Стамбульского парка, отреставрированной Потемкинской лестницы, а также в открытии участка отремонтированной автодороги Спасское — Вилково.

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Стену Героев СССР теперь не видно за воздушными шарами Фото: odessa1

Как писало «URA.RU» ранее, 24 мая стало известно, что безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной вступит в силу накануне празднования Дня независимости России. Представитель МИД Украины подчеркнул, что это станет их подарком для Кремля.

Юрий Викторов
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