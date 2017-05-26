19:35 26 мая 2017 0

Принц не успел помочь мальчику Фото: Wikimedia Commons

Внук королевы Великобритании принц Уильям II попытался спасти тонущего подростка, который купался в парке города Чешант, однако не успел этого сделать.

На кадрах видно, как принц сажает вертолет и спешит на помощь тонущему 16-летнему подростку, однако не успевает помочь. Тело школьника достали из водоема через час, после чего медики официально констатировали смерть, пишет Life.ru.

В момент трагического инцидент герцог Кембриджский состоял на службе в качестве пилота вертолета скорой помощи.