21:05 26 мая 2017 0

Пенсионная реформа оставила россиян без денег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

Российских дипломатов высылают из Эстонии. Генконсулу и консулу РФ уже вручили официальную ноту, в ближайшее время они должны покинуть страну.

История с чеченскими геями обрастает новыми подробностями. Сегодня стало известно, что глава парламента республики участвовал в издевательствах над гомосексуалистами в подпольных тюрьмах. Позже в парламенте Чечни заявили, что «плевать хотели» на расследование о геях.

В 2016 году пенсионная реформа привела к тому, что россияне потеряли 27 млрд рублей. Деньги граждан пропали из-за смены пенсионных фондов.

«Тьфу на тебя» третий раз. Миллиардер Алишер Усманов снова ответил Навальному. На этот раз олигарх обвинил оппозиционера в тройной лжи.

«Мэрии пришлось экстренно повысить медийность». Митинг 14 мая против сноса хрущевок проучил Сергея Собянина. Теперь администрация активно общается с москвичами через СМИ и соцсети и активно борется за лайки. Как изменилась за две недели PR-стратегия мэрии — в нашем материале.

История екатеринбурженки Светланы Хайдаровой, попавшей в рабство к семье мужа в Турции, может завершиться хэппи-эндом. Светлане с супругом удалось сбежать из дома и уехать в другой город. Однако, несмотря на все произошедшее, на родину девушка возвращаться не собирается.

Настоящий оптимист! Сургутянин, ожидающий расстрела в тюрьме на Бали, делает селфи и публикует радостные посты о своей жизни в тюрьме. Житель ХМАО хвастается, сколько денег сэкономил на взятках, и верит, что все обойдется.