Трамп хочет ужесточить санкции против России

22:59 26 мая 2017 4

Трамп может принять решение об антироссийских санкциях в ближайшее время Фото: depositphotos.com © URA.RU

США не собираются снимать санкции с России и даже, возможно, рассмотрят вопрос об их ужесточении. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Говоря о позиции президента Дональда Трампа, он подчеркнул, что «президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций», сообщает «Национальная служба новостей».

По словам представителя Белого дома, Трамп изучает вопрос ужесточения санкций и может сделать это в ближайшее время, уточняет информагентство Nation News.

Ранее на встречах с лидером и премьер-министром Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони президент США подтвердил трансатлантическое единство по вопросу мер в отношении России, напоминает RT. Таким образом Трамп хочет убедить Россию выполнить ее обязательства по минским соглашениям, чего, по его мнению, страна не сделала.