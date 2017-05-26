{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
23:32  26 мая 2017 0

Екатеринбургские туристы застряли в аэропорту Турции

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, зал ожидания
Туристов полдня держали в аэропортуФото: пресс-центр аэропорта "Внуково"

Более 14 часов туристы ждали вылета Екатеринбург из аэропорта Антальи. Задержку рейса допустила российская чартерная авиакомпания Azur Air.

На Урале Boeing 767-300 по расписанию должен был приземлиться накануне, 25 мая, в 18:15 по местному времени. Вместо этого самолет прилетел в Екатеринбург лишь утром 26 мая уже после восьми часов утра, сообщает информагентство Nation News.

Представители авиаперевозчика заявили, что рейс задержался из-за того, что была обнаружена техническая неисправность самолета. На исправление неполадки ушло более 10 часов.

Как стало известно изданию, еще одно воздушное судно той же авиакомпании Azur Air, следовавший маршрутом Анталья — Екатеринбург, также опоздало более чем на два часа. О причине задержки этого рейса ничего не сообщается.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров