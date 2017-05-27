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27 мая 2017
26 мая 2017
00:38  27 мая 2017 0

В Сети посмеялись над «детским» платьем 64-летней жены президента Франции. ФОТО

На официальное мероприятие первая леди Франции (крайняя слева) пришла в детском платье с короткой юбкойФОТО: Twitter @UPYOURS555

Пользователи социальный сетей смеются над стилем жены президента Франции Эммануэля Макрона. На саммите НАТО в Брюсселе она сфотографировалась с другими первыми леди в детском платье. Комментаторы решили, что 64-летняя Брижит пытается молодиться.

Во дворец — резиденцию бельгийской королевской фамилии супруга французского президента пришла в детском платье с короткой юбкой, пишет портал «Дни.ру». Пользователи Сети заметили, что ее фасон напоминает наряд Ромашки из серии книг про Незнайку.

Одежда первой леди Франции уже неоднократно вызывала вопросы у ценителей моды. Например, ее обвинили в том, что она копирует стиль супруги президента США Дональда Трампа. В частности, на инаугурацию своего мужа она нарядилась почти так, как Меланья — в синее пальто.

Ранее стало известно, что 29 мая президент Франции встретится с российским лидером Владимиром Путины. Макрон примет Путина в Версальском дворце, где пройдет выставка к 300-летию визита в Париж русского царя российской-французских отношений, напоминает информагентство Nation News.

Марина Мотылева
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