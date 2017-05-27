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27 мая 2017
26 мая 2017
11:42  27 мая 2017 0

Дерипаска предлагал дать показания в конгрессе США за иммунитет

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Олег ДерипаскаФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Олег Дерипаска предлагал дать показания в конгрессе США за иммунитет. В этом российского миллиардера обвинило американское издание New York Times.

Журналисты озвучили, что Дерипаска якобы был готов дать показания американскому сенату в обмен на гарантии неподсудности. Речь шла о расследовании «российского вмешательства» в выборы президента Америки. Члены конгресса отвергли это предложение из опасений, что оно создаст сложности для следователей ФБР. При этом никаких доказательств сделки корреспонденты не назвали.

Как уточняют «Известия», ранее в Associated Press была размещена статья, в которой утверждалось, что десять лет назад экс-советник избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Бизнесмен назвал это клеветой и подал иск в суд.

Сергей Снегирев
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