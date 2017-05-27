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Главные новости Пермского края
13:24  27 мая 2017 0

Ребенок выпал из автомобиля во время оживленного движения в Перми. ВИДЕО

Только чудом малыш не пострадалФото: Pixabay

В соцсетях появилось видео, на котором ребенок выпал из автомобиля во время оживленного движения в Перми. Только чудом малыш не угодил под колесо машины.

Очевидцы происшествия выложили запись с видеорегистратора в группу во «Вконтакте» «Мой город Пермь». Инцидент произошел на перекрестке проспекта Декабристов с улицей Советской Армии.

«26.05.2017 года в 16:35 при повороте из автомобиля выпал ребёнок, чудом не попав под заднее колесо», — написали свидетели ЧП.

На кадрах видно, что автомобиль сразу затормозил, а ребенок тем временем поднялся и побежал к машине. Судя по всему, травм он не получил, отделавшись испугом. Пользователи гадают, каким же образом выпал малыш: то ли через окно, то ли из двери. В полиции Перми не удалось получить комментарий по поводу происшествия с ребенком.

Сергей Снегирев
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