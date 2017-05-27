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27 мая 2017
26 мая 2017
17:38  27 мая 2017 0

В Талице проводили в последний путь легендарного милиционера. ФОТО

Бывшего начальника райотдела похоронили с воинскими почестямиФото: Валерий Горелых

В Талице проводили в последний путь легендарного милиционера. Местный гарнизон полиции и горожане простились с ветераном Леонидом Морозовым, возглавлявшим райотдел с 1974 по 1987 годы.

«Его руководство подразделением на протяжении 13 лет можно смело назвать в некотором роде уникальным. Шесть лет коллектив, возглавляемый им, занимал первое место в гарнизоне по общим показателям, в том числе по раскрываемости, существенно опережая все крупные райотделы области», — рассказал «URA.RU» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Леонид Морозов служил в милиции 25 лет
Фото: Валерий Горелых

Леонид Морозов родился 5 октября 1931 года в деревне Сединкино Ново-Заимского района Тюменской области. В 1951 году был призван в армию, где служил танкистом. После армии трудился целинником. Потом судьба связала его с системой МВД. Карьеру начал оперуполномоченным ОБХСС, затем был следователем, начальником следственного отдела, заместителем по оперативной работе, главой райотдела. За период службы неоднократно поощрялся МВД СССР — получил более двадцати медалей, в том числе «За безупречную службу» и «Освоение целинных земель».

«Как и подобает в таких ситуациях, проводили достойного человека с воинскими почестями — под троекратный салют», — добавил Валерий Горелых.

Это не все награды Леонида Морозова
Фото: Валерий Горелых

Александр Лукманов
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