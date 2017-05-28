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28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
10:39  28 мая 2017 0

Ячейка «Аль-Каиды» заявила о самоликвидации после больших потерь

Открытая лицензия от 11.11.2016, солдаты, оружие, терроризм
Террористы объявили о самороспускеФото: pixabay.com

Ливийская ячейка «Аль-Каиды» объявила о самороспуске после ликвидации своих главарей. Большая часть активистов-боевиков погибла в боях с Национальной армией.

Члены радикальной ливийской группировки «Ансар аш-Шариа» сделали через СМИ заявление и сообщили, что их организация прекращает свое существование.

«Решение принято на фоне больших потерь, в том числе среди руководства и рядовых активистов группировки», — сообщает ТАСС.

Известно, что террористическая группировка «Ансар аш-Шариа» связана с «Аль-Каидой» (запрещена на территории России, — ред.). В список террористических организаций она была внесена решением Совбеза ООН и США. Как добавляет RT, штаты обвиняют «Ансар аш-Шариа» в подготовке теракта возле американского консульства в Бенгази, где погиб посол США в Ливии и еще три человека.

Сергей Снегирев
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