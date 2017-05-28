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28 мая 2017
27 мая 2017
20:47  28 мая 2017 0

Дмитрий Хоростовский госпитализирован в Москве

Знаменитый певец пожаловался врачам на боль в плечеФото: Wikimedia Commons

Дмитрий Хоростовский госпитализирован в Москве. Знаменитый баритон пожаловался на сильные боли в плече.

Как сообщает Life, 54-летний Дмитрий Хворостовский сам приехал в клинику и объяснил, что накануне в Санкт-Петербурге упал и повредил руку. Когда боль усилилась, он решил обратиться к врачам. Дмитрий Александрович прибыл в медицинское учреждение в сопровождении Павла Астахова, уточняет издание.

Медики оказали певцу помощь и пришли к выводу, что травма несерьезна. Народному артисту России сделали обезболивающий укол, после чего он решил не оставаться в больнице.

Два года назад один из выдающихся баритонов мира узнал о страшном диагнозе — опухоли мозга. После курса лечения в сентябре 2015 года Дмитрий Хворостовский вновь начал выступать.

Александр Лукманов
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