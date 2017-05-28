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28 мая 2017
27 мая 2017
22:03  28 мая 2017 1

Финские копы застрелили лосенка Дурашку, ставшего любимцем детворы

Дурашку убили полицейскиеФото: Flickr

Финские копы застрелили лосенка по кличке Дурашка, ставшего любимцем детворы. Полицейские сочли, что животное опасно.

Годовалого лосенка пристрелили в городе Лаппеенранта на границе с Россией, пишет РИА «Новости». Стражи порядка объяснили, что зверь мог представлять угрозу для водителей, к тому же мог быть болен.

В свое время о судьбе лосенка стало известно после того, как местная радиостанция выложила в соцсетях видео о нем. Детеныш был найден в лесу и быстро подружился с людьми: охотно давал себя погладить и откликался на имя Дурашка (Hömelö). Трогательный лосенок мгновенно завоевал сердца не только финнов, но и жителей других стран.

Сергей Снегирев
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