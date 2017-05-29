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Главные новости Челябинской области
07:00  29 мая 2017 0

Рабочая неделя в Челябинске начнется с массовых проверок водителей

ГАИ. ГИБДД. ДПС. Челябинск., гаи, дпс, гибдд
Рейды пройдут по всей областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в понедельник, 29 мая, ГИБДД региона проводит массовые проверки водителей на трезвость. Рейды пройдут во всех городах и районах с 06:00 до 09:00 утра, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка Южного Урала.

В ГУ МВД по региону напоминают, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель будет подвержен административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.

При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.

Альбина Золотухина
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