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29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
05:26  29 мая 2017 0

Закон для частных детективов и охранников в России перепишут

Пресс-конференция по беженцам в ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, охрана
Закон, по которому работают частные охранники и детективы, был принят 25 лет назад и безнадежно устарелФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законопроекты «О частной охранной деятельности» и «О частной детективной деятельности», которые сейчас разрабатываются в Госдуме РФ при участии заинтересованных ведомств, полностью легализуют деятельность телохранителей, частных охранников и частных детективов.

В настоящее время из-за пробелов в законодательстве телохранители работают вне правового поля: закон позволяет им охранять имущество, но не самих граждан, а детективы порой не могут защитить информацию о клиентах, пишет газета «Известия». То, что закон «О частной охранной и детективной деятельности», принятый еще в 1992 году, устарел, признают представители как власти, так и бизнес-сообщества.

Законодатели предполагают, что на статус телохранителя после принятия изменений сможет претендовать только тот, кто проработал в оперативных или следственных подразделениях не менее трех лет и прошел специальную подготовку. Ее программу должно разработать Минобразования по согласованию с МВД.

В законе «О частной детективной деятельности» будут прописаны новые положения: в частности, детектив с разрешения следователя сможет встречаться с подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, а органы власти должны будут предоставлять информацию в ответ на запросы частных сыщиков. Те, в свою очередь получат право на «детективную тайну» — любые сведения, связанные с оказанием услуг заказчику, и не подлежащие разглашению.

Честной охраны коснутся такие нововведения, как возможность привлечения частных охранных предприятий (ЧОПов) к охране объектов в условиях чрезвычайного положения или военного времени. Сейчас государственные структуры периодически обращаются к ЧОПам за помощью, однако законодательно это не отрегулировано. Крупным ЧОПам планируется разрешить создавать филиалы в разных субъектах Федерации: в нынешней редакции закон этого пока не разрешает.

Также законодатели планируют проработать вопрос о том, кто же будет осуществлять надзор за частными охранниками, телохранителями и детективами. В настоящее время лицензированием ЧОПов занимаются подразделения Росгвардии, а с детективами работают органы МВД. Скорее всего, всеми «частниками» будет заниматься кто-то один, сообщает издание.

Евгений Александров
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