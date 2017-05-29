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29 мая 2017
28 мая 2017
07:18  29 мая 2017 0

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии. Трампу доложили об угрозе

Кокорин и Лисовский в Кетовском районе Курганская обл, кнопка пуск
КНДР выпустила ракету в Японское мореФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

По словам Суга, властям в связи с этим пуском необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как уточнили в Пентагоне, пуск ракеты был осуществлен в 2 часа 40 минут по московскому времени с аэродрома в Вонсане. Тип ракеты анализируется, но это не была межконтинентальная баллистическая ракета, пишет радиостанция «Эхо Москвы». Ракета, пролетев всего 6 минут упала в Японском море.

Президента США Дональда Трампа оповестили об очередном ракетном запуске со стороны Северной Кореи, сообщает информагентство Nation News. Как пояснили журналистам в Белом доме, Трамп и правительство в курсе случившегося. От дальнейших комментариев там отказались. О случившемся был немедленно проинформирован президент Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности на утро 29 мая.

Нина Калинина
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