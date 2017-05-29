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29 мая 2017
28 мая 2017
09:04  29 мая 2017 0

«А когда и из-за чего она стала VIP?» Дочь Пескова заметили на закрытии фестиваля в Каннах. ФОТО

«Дочь Пескова на кинофестивале в Каннах. А когда и из-за чего она стала VIP? Она что-нибудь умеет?» - написал пользователь СетиФОТО: соцсети

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, появилась на закрытии Каннского кинофестиваля. Девушка предстала перед публикой в черном кружевном платье с открытой спиной. Ее появление вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

«Дочь пресс-секретаря Владимира Путина — красавица Лиза Пескова блеснула на закрытии Каннского кинофестиваля. Как вам ее образ?» — гласит подпись к фотографии, выложенной в Instagram life.show.

Подписчики поспешили отреагировать: «Классное платье», «Шикарная», «Красотка!», «Очень красивая». Однако негативных отзывов оказалось больше: «Сногсшибательной будет каждая с ее деньгами!», «Правильно выше написали — на народные деньги шикуют…», «На этом кинофестивале побывали все, кроме звезд кино…», «А что она сделала для кинематографа или страны сделала, что папа Ее в Канны отправил? что родилась от него? все?)».

Не остались в стороне и пользователи Twitter. «Дочь Пескова на кинофестивале в Каннах. А когда и из-за чего она стала VIP? Она что-нибудь умеет?» — написал @Neiswestnij, опубликовав еще одну фотографию Лизы.

Ранее приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, которое возглавляет Педро Альмодовар, получил фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», напоминает «Федеральное агентство новостей».

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей мучительный развод. В череде конфликтов супруги забывают о своем единственном ребенке. Неожиданно, после очередной ссоры родителей, 12-летний Алеша исчезает, уточняет радиостанция «Эхо Москвы». С 1 июня 2017 года фильм «Нелюбовь» Звягинцева выйдет в прокат в российских кинотеатрах.

Марина Мотылева
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