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29 мая 2017
28 мая 2017
10:22  29 мая 2017 0

Три НЛО подзарядились от грозы в небе над США. ВИДЕО

Пользователи Сети обсуждают появление НЛО в небе над ТехасомФОТО: Pixabay

Жители Техаса увидели в небе сразу три НЛО. Объекты были замечены во время сильной грозы, когда сверкали молнии. Информация об этом и видео появилась в социальных сетях.

Несколько темных объектов, один из которых неподвижно висел между горизонтом и тучами, достаточно отчетливо видны во время ярких вспышек молнии, сообщает телеканал 360. По словам очевидцев, летающие тарелки парили в небе, а потом скрылись в неизвестном направлении.

Уфологи тут же высказали предположение, что НЛО, вероятно, получали заряды энергии из молний для своих летательных аппаратов, уточняет информагентство Nation News.

Марина Мотылева
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