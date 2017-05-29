{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Пермского края
10:59  29 мая 2017 0

«Это бэтмобиль». На улицах Перми заметили боевую технику ФСБ. ФОТО

Бронеавтомобиль «Фалькатус» разработан для Центра специального назначения ФСБ РоссииФото: группа ВК "Подслушано Пермь"

Жители Перми заметили на улицах родного города необычную машину — бронированный автомобиль «Фалькатус». Он разработан специально для Центра специального назначения ФСБ.

Фото бронеавтомобиля появилось в соцсетях. «Подскажите, пожалуйста, это что за новая бронированная машина в Перми?» — пишет один из пользователей. В ответ комментаторы начали шутить, что это бэтмобиль или новая «Лада Приора». В конце концов знающие пользователи ответили, что это бронеавтомобиль «Фалькатус», разработанный для Центра специального назначения ФСБ России.

«Фалькатус», он же «Каратель», впервые был использован в деле в 2016 году в ходе совместной контртеррористической операции ФСБ и МВД в поселке Ленинкент под Махачкалой в Дагестане. С какой целью боевую машину направили в Пермь — пока неизвестно, но пользователи шутят, что бронеавтомобиль пригнали для разгона митинга сторонников Навального, который запланирован на 12 июня.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров