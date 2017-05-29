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29 мая 2017
28 мая 2017
11:23  29 мая 2017 0

На Ставрополье из-за проливных дождей эвакуируют 40 тысяч человек. ВИДЕО

Последствия грозы в Москве. Москва, потоп, дождь, наводнение, коммунальная беда
В Ставрополье проливные дожди стали стихийным бедствием (архивный снимок)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за угрозы прорыва дамбы началась массовая эвакуация населения на Ставрополье. Всего будет эвакуировано более 40 тысяч человек из семи населенных пунктов.

Решение вывести жителей принял накануне губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой комиссии по ЧС, сообщает «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что был облет водохранилища, который показал, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. «Это приводит к риску его разгерметизации», — пояснил губернатор.

Эвакуированы будут жители ряда населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставрополья, уточняет «Ридус». В проведении эвакуации задействуют около пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии и военнослужащих.

В спасательных мероприятиях помимо спецслужб примут участие волонтеры, в том числе, прибывшие из других регионов, добавляет телеканал 360.

Ранее в Ставропольском крае был объявлен режим ЧС из-за дождевого паводка. Произошло подтопление 333 жилых домов и 866 участков. Самая тяжелая ситуация в настоящее время в селе Левокумка, уточняет «Федеральное агентство новостей». Там вышла из берегов река Кума. При этом уровень воды местами достигает более полутора метров. Из-за затянувшихся ливней на Ставрополье произошел оползень. Разрушены полностью два дома, еще из трех домов были эвакуированы семьи из-за возможной угрозы обрушения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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