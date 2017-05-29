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29 мая 2017
Главные новости Москвы
13:03  29 мая 2017 0

У Белого дома созрел новый план. США вновь вмешиваются в переговоры России и Украины

Рекс Тиллерсон, тиллерсон рекс
Рекс Тиллерсон придумал, как помирить Россию и УкраинуФото: wikimedia.org

Администрация президента США Дональда Трампа планирует «перезапустить» переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Инициативой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Рекс Тиллерсон должен назначить спецпосланника от Государственного департамента для реализации перезапуска переговоров по Украине, пишет портал «Утро.ру» со ссылкой на американское издание The Washington Post. Посланник госсекретаря США должен будет вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Ранее переговоры вела Виктория Нуланд, занимающая должность помощника госсекретаря по Евразии и Европе. В октябре 2016 года состоялись последние переговоры Сурков—Нуланд, а в ноябре новым главой США был избран Трамп, уточняет информагентство Nation News.

Для государственного секретаря Тиллерсона Украина — это возможность дать новый толчок плану Трампа по улучшению отношений с Россией, который пока терпит провал, добавляет «Национальная служба новостей». Инициативу уже обсудили Рекс Тиллерсон и глава российского МИД Сергей Лавров.

Нина Калинина
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