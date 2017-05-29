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Главные новости Свердловской области
12:57  29 мая 2017 0

Алексей Багаряков взял под контроль свердловских «Патриотов России». Его человек сменил Сергея Ярутина

ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, багаряков алексей
Алексей Багаряков возвращается в свердловскую политикуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новым председателем свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» стал Константин Худяков. Такое решение принято на областной конференции политической организации.

Константин Худяков известен как личный пиарщик политика Алексея Багарякова, с которым работал в течение нескольких избирательных кампаний. Он лично принимал участие в 2016 году в праймериз «Единой России» по Нижнетагильскому одномандатному округу, в ходе которых критиковал политических оппонентов Багарякова.

Помимо этого, делегаты конференции избрали новый состав областного комитета отделения в составе пяти человек. В официально распространенном заявлении Худякова говорится: «„Патриоты России“ партия, безусловно, с потенциалом развития и недооценена в нашем регионе, поэтому задача нового руководства „перезапустить“ этот бренд в Свердловской области… В этом году состоятся выборы губернатора области и депутатов в 49 муниципалитетах. По возможности будем стараться принимать активное участие в избирательных кампаниях».

По некоторым данным, Алексей Багаряков в настоящее время находится в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он воздержался от комментариев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший лидер регионального отделения «Патриотов России» Сергей Ярутин ищет покупателя для областной ячейки партии. Бренд показал свою эффективность в конце 2015-го — начале 2016 годов, когда партийцы приняли участие в акции по наращиванию социально-политической напряженности в муниципалитетах под общим названием «Область в огне».

Константин Джултаев
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