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Главные новости Свердловской области
15:10  29 мая 2017 0

«Речь идет об обмане народа!». В Екатеринбурге пройдет пикет против детского омбудсмена

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Анна Кузнецова плохо работает, считают общественникиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге члены организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» проведут пикет напротив мэрии. Поводом для акции стала работа уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

Общественников возмутило две вещи. Во-первых, во время отчета перед президентом Путиным две недели назад Кузнецова заявила, что в России практически нет случаев незаконного изъятия детей из семей.

«Это обман народа. Только нашей организацией в Свердловской области с 2013 года зарегистрировано девять случаев, когда ребенка отнимали у родных без веских поводов. Например, проверяющие не заметили дров у бабушки в доме и передали внучку в детский дом. Трех детей мы вернули в семью, по другим шести — работаем», — рассказал «URA.RU» представитель организации Алексей Банников.

Отсутствие общественного обсуждения Национальной «детской» стратегии сроком на 10 лет — вторая претензия к Кузнецовой.

«Такие вещи должны обсуждаться всем обществом. У нас есть подозрения, что детский омбудсмен хочет ввести в стране прозападную практику, когда у родителей по любому поводу могут без суда отнять ребенка. Для этого Кузнецова ездит в Финляндию, где действует такая система», — добавил общественник.

Пикет в Екатеринбурге пройдет 29 мая. Схожие акции проходят в других городах страны.

Получить комментарий Анна Кузнецовой не удалось. Телефоны пресс-службы омбудсмена не отвечают.

Данил Бардин
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