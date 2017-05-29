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Главные новости Курганской области
18:13  29 мая 2017 0

Главные теплоэнергетики Зауралья подвели итоги года

Гендиректор Сергей Долгов выступил с докладом о финансово-экономической деятельностиФото: ПАО «Курганская генерирующая компания»

Итоги 2016 года в теплоэнергетике Зауралья обсудили на общем собрании акционеров ПАО «Курганская генерирующая компания». На встрече выступил генеральный директор организации Сергей Долгов, который представил доклад о финансово-экономической деятельности, сообщили в пресс-службе компании.

По его словам, в 2016 году структурные подразделения компании выработали 1416,7 млн кВт/ч электроэнергии, полезный отпуск тепловой энергии составил 2 353,1 тыс. Гкал. В течение отчетного периода компания обеспечила своевременный ремонт и техническое обслуживание оборудования, что стало залогом стабильного прохождения осенне-зимнего периода в условиях максимальных нагрузок. Так, недоотпуска электрической и тепловой энергии по причине возникновения технологических нарушений не было.

Помимо этого, речь шла о привлечении и удержании квалифицированного персонала, а также о повышении производительности труда. «Социальная политика ПАО направлена на создание благоприятных условий для профессионального и карьерного роста, обеспечение сотрудникам заслуженного вознаграждения за труд и необходимой степени социальной защиты. Ключевые корпоративные программы предусматривают профилактику заболеваний и охраны здоровья, дополнительное медицинское страхование своих работников, оказание различных видов материальной помощи работникам и неработающим пенсионерам, организацию культурных и спортивных мероприятий», — отметили в компании.

В целом акционеры компании дали высокую оценку работы менеджмента ПАО «КГК». На годовом общем собрании были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределена прибыль, избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор.

Виктор Кудряшов
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