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29 мая 2017
18:39  29 мая 2017 0

Гергиев возглавил рейтинг самых зарабатывающих деятелей культуры РФ

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, гергиев валерий
Художественный руководитель "Мариинки" зарабатывает больше коллегФото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство культуры России опубликовало сведения о доходах руководителей подведомственных организаций за 2016 год. Самым хорошо зарабатывающим стал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

В годовом отчете о «доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры России», сообщается, что годовой доход известного дирижера в 2016 году составил 154,45 млн рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что музыканты Гергиев и Ролдугин получили награды за Сирию.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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