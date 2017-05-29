Гергиев возглавил рейтинг самых зарабатывающих деятелей культуры РФ

18:39 29 мая 2017 0

Художественный руководитель "Мариинки" зарабатывает больше коллег Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство культуры России опубликовало сведения о доходах руководителей подведомственных организаций за 2016 год. Самым хорошо зарабатывающим стал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

В годовом отчете о «доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры России», сообщается, что годовой доход известного дирижера в 2016 году составил 154,45 млн рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что музыканты Гергиев и Ролдугин получили награды за Сирию.