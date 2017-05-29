19:37 29 мая 2017 0

Миодрага Вуковича задержали в аэропорту Домодедово Фото: A.Savin/Wikipedia

Посол России в Черногории получил ноту протеста от властей страны. Поводом для возмущения черногорских властей стала высылка местного депутата Миодрага Вуковича из России.

Вукович, депутат правящей партии социалистов, был задержан в Домодедово 28 мая. По его словам, он летел транзитом через Москву в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы. Полицейские, которые задержали его в аэропорту, сообщили, что Вукович является персоной нон грата в России и подлежит депортации, передает информагентство Nation News.

Вукович пожаловался, что ему пришлось сутки ждать самолета в «негуманных условиях», в результате чего у него обострилась хроническая болезнь.

В ноте протеста также утверждается, что задержание депутата было незаконным и ему не были предоставлены элементарные условия, а отношение к нему соответствующих российских органов было неприемлемым, передают «Известия».

Черногорская сторона заявила, что ждет выяснения причин произошедшего.