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29 мая 2017
19:37  29 мая 2017 0

Ждал самолет в «негуманных условиях». Черногория вручила России ноту протеста из-за высылки своего депутата

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Миодрага Вуковича задержали в аэропорту ДомодедовоФото: A.Savin/Wikipedia

Посол России в Черногории получил ноту протеста от властей страны. Поводом для возмущения черногорских властей стала высылка местного депутата Миодрага Вуковича из России.

Вукович, депутат правящей партии социалистов, был задержан в Домодедово 28 мая. По его словам, он летел транзитом через Москву в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы. Полицейские, которые задержали его в аэропорту, сообщили, что Вукович является персоной нон грата в России и подлежит депортации, передает информагентство Nation News.

Вукович пожаловался, что ему пришлось сутки ждать самолета в «негуманных условиях», в результате чего у него обострилась хроническая болезнь.

В ноте протеста также утверждается, что задержание депутата было незаконным и ему не были предоставлены элементарные условия, а отношение к нему соответствующих российских органов было неприемлемым, передают «Известия».

Черногорская сторона заявила, что ждет выяснения причин произошедшего.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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