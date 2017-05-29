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29 мая 2017
19:55  29 мая 2017 0

Директор екатеринбургской оперы заработал больше Путина и Медведева

Интервью с Андреем Шишкиным, директором Екатеринбургского театра оперы и балета. Екатеринбург, шишкин андрей
Андрей Шишкин раскрыл свои доходы за прошлый годФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Доход директора Екатеринбургского государственного театра оперы и балета Андрея Шишкина в 2016 году составил больше 13,5 млн рублей. Такая сумма указана в декларации о доходах работников Министерства культуры, опубликованной на официальном сайте.

Также в документе указано, что в распоряжении Шишкина значится семь квартир площадью от 35 до 83 квадратных метров и Mercedes-Benz GL-Class GL 350BlueTEC 4MATIC. На вторичном рынке стоимость такого авто составляет около 5 млн рублей.

Супруга Андрея Геннадьевича владеет квартирой и автомобилем Kia Rio, но при этом не зарабатывает. А вот несовершеннолетний сын руководителя театра также имеет в пользовании квартиру в 32 «квадрата» и декларированный доход в 711 тысяч рублей.

Доходы руководителей и их родственников других культурных учреждений Екатеринбурга куда более скромные. К примеру, ректор Уральской государственной консерватории заработал в 2016 году 2,3 млн рублей и живет с супругой в квартире площадью 47,3 кв метра.

Еще меньше зарабатывает ректор Екатеринбургского театрального института. В прошлом году его доход составил 1,4 млн рублей, а ездил он на Audi A3. Вместе с семьей живет в квартире на 50 кв. метрах.

Лидером по части заработка в сфере культуры на федеральном уровне стал художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, заработавший 154,4 млн рублей.

Президент России Владимир Путин, напомним, заработал 8,86 млн. рублей, а премьер-министр Дмитрий Медведев — 8,6 млн рублей.

Что касается екатеринбургских политиков, доход сити-менеджера Александра Якоба составил 3,19 млн рублей, а мэра города Евгения Ройзмана — 2,5 млн рублей. Самым богатым политиком стал замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев. За 12 месяцев он заработал 33,5 млн рублей.

Сергей Демин
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