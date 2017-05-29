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29 мая 2017
22:35  29 мая 2017 0

Президент Молдавии заявил, что российских дипломатов выслали по заказу Запада

Глава Молдавии не хочет разрушать дружеские отношения с РоссиейФото: Kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон возмутился фактом высылки из страны пятерых дипломатов из России. Лидер раскритиковал решение правительства.

В беседе с российскими корреспондентами Додон заявил, что правительство страны «предприняло возмутительный жест» по отношению к российскому посольству, — передает агентство Nation News, — и добавил, что абсолютно не согласен с данной мерой.

«Я глубоко возмущен недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом. Это возмутительное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией. Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем», передает «ТАСС».

Ранее сообщалось, что власти Молдавии потребовали от посла РФ, чтобы пять российских дипломатов покинули территорию страны в ближайшие 72 часа.

Семен Гринберг
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