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29 мая 2017
23:07  29 мая 2017 0

Ведущая первого канала эротичным видео восхитила подписчиков

"Я видела Диту на расстоянии 30 см. Она-прекрасна!!!"Фото: prt scr youtube

Ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева выложила в сеть видео, где она находится на эротическом шоу Диты Фон Тиз. Запись появилась в Instagram Екатерины.

Екатерина Андреева в подписи к видео сказала, что безумно уважает жену Мэрилина Мэнсона за профессионализм и грацию.

«Королёва бурлеска Дита Фон Тиз. И не надо писать в комментах — она то, она сё! Пробовали тут тёти разные „фе“ своё высказывать. Мне на них смешно (как говорят в Одессе). Я видела Диту на расстоянии 30 см. Она-прекрасна!!!», — заявила телеведущая и добавила, что всем, кто завидует стоит идти в тренажерный зал и пробовать «себе хоть какую-то фигуру вылепить».

Подписчики поддержали Андрееву: «Изумительно красивая женщина! Фигура без подобная!!! Браво!!! Спасибо вам Екатерина!!!»

Семен Гринберг
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