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30 мая 2017
29 мая 2017
03:57  30 мая 2017 0

Владимир Путин обменялся иконами с православным собором в Париже

После встречи с президентом Франции российский лидер посетил духовно-культурный центр в ПарижеФото: kremlin.ru

Образ Святой Троицы, специально привезенный из России, вручил Владимир Путин Свято-Троицкому собору Парижа. В ответ епископ Нестор, возглавляющий епархию Русской православной церкви в Западной Европе, преподнес президенту РФ образ Пресвятой Троицы, написанный русским эмигрантом во Франции.

Как сообщает «RT на русском», Владимир Путин в рамках своего официального визита в Париж посетил Российский духовно-культурный центр на набережной Бранли и Свято-Троицкий собор, где поставил свечу у храмовой иконы.

Кроме того, совместно с президентом Макроном, российский лидер осмотрел в Версале выставку «Петр Великий. Царь во Франции. 1717».

Путин после беседы с Макроном пригласил президента Франции посетить Москву с ответным визитом, пишет «Национальная служба новостей».

Евгений Александров
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