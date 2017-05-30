10:44 30 мая 2017 0

Усманов выбрал отличный ход для привлечения юзеров на свою сторону Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Пользователи соцсетей отреагировали на предложение миллиардера Алишера Усманова создавать мемы по его ролику-обращению к политику Алексею Навальному. Первые шедевры уже выложены на страницах в соцсетях.

«Алишер Усманов объявил конкурс на лучший мем про него. Ну что, намемасим на айфон?.. Алишер Усманов объявил конкурс пикчей. Вот, держите… Алишер Усманов заявил, что будет дарить Айфоны за годные мемы с ним», — шутят блогеры и выкладывают мемы в надежде выиграть iPhon.

1/3 Фото: соцсети

Как пишет «Лента.ру», идея бизнесмена вызвала одобрение успешных YouTube-блогеров, которые отметили, что миллиардер постигает «азы видеоблогерства в полный рост».

29 мая на своей странице «ВКонтакте» бизнесмен Алишер Усманов предложил пользователям соцсетей создавать стикеры и мемы по мотивам его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному. Раз в неделю, по словам миллиардера, самых талантливых юзеров он готов награждать iPhone 7Plus, а также майкой с мемами и собственным автографом.