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30 мая 2017
10:59  30 мая 2017 0

Уральские чекисты изъяли 170 кг «синтетики» на 400 миллионов. ФОТО

Наркоторговцы были задержаны в момент закладки тайниковФото: УФСБ по Свердловской области

Масштабную операцию провели сотрудники УФСБ Свердловской и Челябинской областей, а также Башкирии. Оперативники выявили трех молодых людей 1984, 1987 и 1995 годов рождения, которые организовали интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. В Свердловскую область подельники приехали из разных регионов страны для организации расфасовки и закладки наркотиков партиями от 1 до 10 кг на территории Уральского федерального округа и соседних регионов.

Наркоторговцы были задержаны с поличным в момент закладки наркотиков в тайники. Общий вес изъятого синтетического наркотика составил более 170 килограммов. На черном рынке этот объем наркотиков стоит порядка 400 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“, — сообщила „URA.RU“ Кристина Леточная, пресс-секретарь УФСБ России по Свердловской области. — Задержанным грозит до 20 лет колонии».

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Фото: УФСБ по Свердловской области

Александр Лукманов
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