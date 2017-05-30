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30 мая 2017
11:22  30 мая 2017 3

Российских школьников обяжут сдавать ЕГЭ по иностранному языку

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
Экзамен по иностранному языку станет обязательным через пять летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году в школах нескольких регионов России в пробном режиме пройдет Единый государственный экзамен по иностранному языку, а уже к 2022 году он станет обязательным для всех выпускников страны.

Как сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на министра образования и науки России Ольгу Васильеву, этот предмет через пять лет станет единственным, который будет включать в себя тест. Остальные экзамены будут состоять из других заданий, причем уже в этом году таких будет большинство, добавила Васильева.

Ранее министр заявила, что в 2020 году выпускники в обязательном порядке, помимо русского языка и литературы, будут сдавать ЕГЭ по истории.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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