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Главные новости Курганской области
13:34  30 мая 2017 0

«Для нищих регионов это оскорбительно». Уральский сенатор осудил Собянина за проект сноса домов в Москве

Заседание Курганской областной Думы, лисовский сергей
Сергей Лисовский ответил на вопросы депутатов Курганской областной думыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральский сенатор Сергей Лисовский согласился с мнением депутата Курганской областной думы, что «не совсем правильно» выделять дополнительные средства Москве на снос пятиэтажных домов. Об этом зашла речь во вторник, 30 мая, на заседании облдумы, передает корреспондент «URA.RU».

Депутат-коммунист Василий Кислицын отметил, что «в условиях нищих регионов это выглядит оскорбительно». «Есть обманутые дольщики, даже из жилья барачного типа люди выехать не могут, взять наш Восточный район. И тут это массовое переселение. Можно было бы порадоваться за москвичей, но, судя по последним событиям, и многие москвичи не рады этому. Очередной дележ вкусного пирога в Москве?» — спросил он.

Проект сноса пятиэтажек в Москве Лисовский назвал «спорным по социальной значимости, явно ангажированным в интересах коммерческих структур и совершенно непродуманным в плане логистики». По словам сенатора — тоже жителя столицы, москвичи боятся, что на месте пятиэтажек поставят двадцатиэтажные дома, при этом дороги, коммуникации и социальные объекты останутся прежними. В городе уже существует проблема нехватки мест в детских садах и школах.

«На сегодняшний день Москва стоит в пробках. Я часто стал ездить на метро. А господина Собянина (мэр Москвы — прим. редакции), который призывает всех ездить на метро, я почему-то там не видел, кроме каких-то торжественных мероприятий, где специально для него пускают поезд. Надо, наверное, начинать с себя, чтобы он сам начал ездить на работу в метро», — отметил Лисовский.

«В других городах проблема пятиэтажек и ветхого жилья также существует. Надо искать единые подходы. Мне кажется, Москва достаточно хорошо зарабатывает на том, что там находятся федеральные структуры. И дополнительно ей выделять субсидии на обеспечение этих полномочий не совсем правильно. Будем пытаться изменить данную ситуацию. Разницу регионов надо менять», — заключил сенатор.

Анна Бояркина
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