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30 мая 2017
14:13  30 мая 2017 0

Экс-главу «Укрспирта» застрелили в Киеве

Клипарт, убийство
В центре Киева совершено очередное громкое убийствоФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Киевская полиция разыскивает киллера, убившего выстрелом в спину бывшего директора госпредприятия «Укрспирт» Виктора Панкова. Как сообщается, убийство произошло утром, 30 мая, в Дарницком районе Киева.

Панков в последнее время работал советником действующего директора госпредприятия, пишет портал «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу городской Национальной полиции. По всей видимости, киллер караулил свою жертву на улице Михаила Гришко. Он выпустил в спину советника директора «Укрспирт» несколько пуль из пистолета и скрылся на автомобиле «Ауди». Панков скончался на месте от смертельных ранений.

В Киеве введен план «Перехват», полиция опрашивает свидетелей и очевидцев. По сообщению правоохранителей, убийство связано с профессиональной деятельностью мужчины.

В конце марта, напомним, в Киеве было совершено убийство беглого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Нина Калинина
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