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30 мая 2017
16:04  30 мая 2017 1

Дрожь земли по-украински: в Киеве из-за лопнувшего водопровода ушли под землю автомобили. ВИДЕО

Фонтан воды поднялся до седьмого этажаФото: prt scr youtube

Во время опрессовок в Киеве взорвалась труба диаметром чуть менее метра. В результате поднялось дорожное покрытие и снесло припаркованные авто. Видео аварии посмотрело уже 16 тысяч человек.

Киевлянин, работающий рядом с местом происшествия, прокомментировал ситуацию.

«В Киеве, на проспекте Голосеевском, 27, через дорогу, где я работаю, лопнула труба водоснабжения. Фонтан воды добил до седьмого этажа. Повреждены техника и жилой дом. Людей отселяют, им нужна помощь», — написал очевидец в Facebook, передают «Дни.ru».

На данный момент рабочие демонтируют трубу.

Семен Гринберг
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