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30 мая 2017
17:19  30 мая 2017 0

Ученые нашли потенциально обитаемую суперЗемлю

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, солнце, планета, солнечная система
Солнце суперземли в три раза меньше нашегоФото: pixabay.com

Международная группа исследователей обнаружила потенциально обитаемую суперЗемлю на расстоянии 21 светового года от нашей планеты. Итоги исследования астрономов опубликованы в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Космический объект тяжелее Земли почти в три раза и проходит вокруг своего солнца за 14,6 дня. Ученые полагают, что данная планета находится на внутреннем крае зоны обитаемости звезды, сообщает информагентство Nation News.

Астрономы наблюдают за планетой более трех лет с помощью специального спектрографа HARPS-N. Аппарат располагается на телескопе испанской обсерватории Роке-де-лос-Мучачос.

Как передает «Федеральное агентство новостей», высокая температура на поверхности планеты, возможно, дает жить лишь одноклеточным организмам.

Семен Гринберг
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