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30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:48  30 мая 2017 0

Массовые сокращения в Сбербанке коснутся и Урала. Работников заменят машинами

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
Значительное сокращение штата в Сбербанке произойдет к 2025 годуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Массовые сокращения штата, которые анонсировал президент Сбербанка России Герман Греф, пройдут и в уральских отделениях банка. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Герман Греф ранее заявил, что к 2025 году количество сотрудников «Сбербанка» по всему миру сократится с 325 тысяч до 280 тысяч — почти на 14 процентов. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России нашему агентству сообщили, что снижение численности персонала коснется и местных отделений.

«Сегодня уже порядка 80% операций наши клиенты совершают через банкоматы, Интернет и мобильные приложения. В будущем роль электронных каналов связи между клиентом и банком будет расти. Поэтому в перспективе мы видим постепенное снижение численности персонала», — сообщили в пресс-службе.

Здесь добавили, что «процесс во многом будет происходить естественным путем» — часть сотрудников уйдет на пенсию, и их вакансии сократятся, другие сотрудники перейдут на работу в новые подразделения и компании, входящие в структуру Сбербанка.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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